Средняя зарплата в Узбекистане превысила 7 млн сумов (586 долларов)

По итогам января–июня 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане достигла 7,09 млн сумов (около $586), увеличившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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