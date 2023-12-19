В Тульской области за сутки произошли четыре пожара

Главное управление МЧС России по Тульской области и его подчиненные подразделения находятся в состоянии повышенной готовности, готовые к оперативным действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
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