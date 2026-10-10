МВД: фото паспорта в телефоне грозит взломом аккаунтов

Новосибирская полиция советует не хранить в смартфоне сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и водительского удостоверения, а также пароли от почты и банковских сервисов — доступ к таким данным позволяет преступникам взламывать учётные записи и создавать фальшивые аккаунты.
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