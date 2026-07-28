Соус из свежего базилика и томатов

Лето в разгаре, в теплице созревают томаты и там же базилик. Это лучшие совместные посадки, эти две культуры хорошо дружат и друг друга защищают от вредителей, а томаты быстрее созревают и становятся вкуснее.
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