ЭТО ИНТЕРЕСНО! В начале апреля 1891 года Алексей Пешков, в будущем известный писатель Максим Горький, покинул Нижний Новгород, чтобы изучить жизнь в разных городах.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! В начале апреля 1891 года Алексей Пешков, в будущем известный писатель Максим Горький, покинул Нижний Новгород, чтобы изучить жизнь в разных городах.
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