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Регионы России

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МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,1% в 2026 году с замедлением из-за конфликтов и инфляции

МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,1% в 2026 году с замедлением из-за конфликтов и инфляции

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2026 году мировой экономический рост составит 3,1%, что на 0,4 процентных пункта меньше результата предыдущего года.

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