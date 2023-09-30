Когда начнётся строительство нового здания Национальной филармонии

Строительство в Кишиневе нового здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича начнется после того, как в ходе технико-экономического обоснования будут определены технические решения и стоимость проекта, а также будут получены гранты и кредиты для возведения данного важного культурного объекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии