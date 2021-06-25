Коммунисты могли выиграть, но Зюганов банально испугался

Темы дняПолитикаКоммунисты могли выиграть, но Зюганов банально испугался Василий Романенко В 1996 году Ельцин баллотировался во второй раз на пост президента. Лихие девяностые были в разгаре.Вернуться к статье12024НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААндрейна тех выборах жирик поддержал ебеню,а сейчас так же прогнулся под путина.кто у власти,у того и лижет.Сергей Сарматовавтор забыл упомянуть, что Зюганова тогда на недельку в тюрьму окунули, чтобы не ерепенился...Серж Прологовчё пиздишь -то, придурок!Сергей Сарматовты и есть придурок...Анатолий РыжакинКак Сажи Умалатова сказала: "Но бегство для Зюганова – обыкновенное дело. Он сбежал от ответственности в судьбоносном августе 91-го, в 93-м сбежал из Верховного Совета РФ и поддержал его расстрел, в 96-м предал проголосовавший за него народ. 20 лет предает своих избирателей, изображая эдакого оппозиционера. 20 лет бегства!" Кстати, она 1978 года член КПСС.Анатолий РыжакинКак Сажи Умалатова говорила: То достояние СССР, которое «не успел добить Михаил Горбачев, теперь добивает Геннадий Зюганов, превратившийся в капиталиста в коммунистическом коконе».Серж ПрологовДа хватит вам уже, в конце-концов! Покажите мне того, кто не знает, что 25 лет назад зюгандосрань СДАЛА куцепалому и Президентские выборы и Государственную думу? Зато 25 лет - "у кормушки ничего не делая, ни за что не отвечая".АлександрЗю коммунист? Не смешите мои тапочки. Подстилка олигархов.Nikita KopitovНуу,вот перед выборами КПРФ Зюганова мочить начали,в расчете на то что те кто в 96 году,под стол пешком ходили и прочий электорат, поверят басням про выборы 1996 года и в то что Зюганов со товарищи мог выиграть у ельцина.ИИринаИдеология врагов коммунистов включая в себя подлое и трусливое сваливание на коммунистов вины за свои преступления . Вот ,враги коммунистов как захватили РСФСР ,так и вцепились в нее мертвой хваткой ,и никому никогда её мирным путем не отдадут. И в этом они по отношению к выборам Президента России в 1996 году свалили вину с Ельцина и либерастов -на Зюганова .ММарияЕсли Зюганов коммунист, то Вы -английская королева.Виктор Василенкоона дело говорит ....Серж Прологовглохни пидор.Анатолий Рыжакин👍👏👏👏Виктор Василенкосразу видно культурного человека с высшим образованием ....Серж ПрологовС ТРЕМЯ высшими образованиями.Сергей МикульскийС тремя дырками в голове ты был бы в 1996 году, если бы Зюганов не сдал власть Ельцину.Серж ПрологовСерьезно? А тебе самому не смешно вытаскивать из выгребной ямы дурилку четвертьвековой давности? Заметь себе даже сам зюгандон лет двадцать как отказался от этого... (не хочу портить утро матом)Сергей МикульскийА причём тут Зю? Мне надо отобрать голоса у Единой России. Кроме КПРФ все остальные пособники едра. Зю все равно скоро уйдёт.Александр ИвановВсе гораздо проще, ему отстегнули отступные и он спекся!!Анатолий РыжакинДа, похоже так...😏Владимир УшкалЗюганов это отпрыск белогвардейцев и воров, оно боится шороха мыши, а в руководстве оно дебил только трепаться по грамотной записи. Отдал жидам всю власть и вот результат Русь опять убивай своих чтобы своими стали. Вот она - коммуняки. стыдно теперь об этом говорить 29 мил. понапрасну!Серж ПрологовА почему "белогвардейцев"? Дурашка Белая гвардия это люди верные своим идеям. РУССКИЕ ЛЮДИ верные своим идеям. Многие бывшие белогвардейцы чем могли помогали своей Родине в годы тяжких испытаний. Ты знаешь, например, что генерал Деникин НА СВОИ деньги (а "своих" денег у него только гонорары за публикацию "Очерков русской смуты") укомплектовал вагон медикаментов и передал его РККА? Так что ровнять зюгандосрань с истиными патриотами минимум НЕ УМНО. Кстати коммимразь медикаменты от Деникина приняла, а о его поступке промолчала.Астон МартинБуквальный пример - собственное самоудаление с выборов в губернаторы Петербурга известного режиссера , который баллотировался от партии коммунистов и имел большинство , что повлияло ? возможно некий разговор тет а тет , есть определенные силы которые очень много получили от приватизации и возвращать это не хотят ни при каких условиях , поэтому будут за власть цепляться всеми силами и уничтожать по сути саму систему выборов любыми способами потому что на кону огромные финансы...Strannik WeidЗнать место лидера хоть города хоть области таланта режиссера маловато. Должна быть внутренняя смелость и упорство.Астон МартинсоглашусьЮрий DedУправлять государством нужен талант руководителя а у Зюганова талант болтуна и он это понимает . Вот и весь сказ .Сергей МикульскийГлупость! Путин всю жизнь кому то прислуживал и чемоданы таскал, а вон те уже 21 год страной ворочает без опыта руководителя.Александр ПоповАга. вот у Ебени талант то был. Талантище!!! Глыба!!! 10 лет пьяный в зюзю управлял.Strannik WeidНе удивительно. Он не лидер и это было сразу понятно. Человек возглавил партию по случаю.неразбериха и хаос помогли.Виктор Василенкопредвыборное обсиралово КПРФ стартовало ......Серж ПрологовА чему стартовать-то?Валерий ШтутинЧестно говоря, мне не нравился ни Ельцин, ни Зюганов, ни другие претенденты. Тогда получалось, что из всех зол надо выбрать наименьшее. Большинство решило (а точнее, их убедили в этом путем подкупа, дикой смеси правды с враньем, обещаниями покончить с чеченской войной и др.), что таким наименьшим злом будет Ельцин. Честно, не знаю, что бы было, если бы президентом стал Зюганов. Вряд ли он вернул страну на путь строительства коммунизма, скорее всего был бы примерно такой же конфликт президента с Думой, никаких решений принять не могли бы, ка и при Ельцине. Возможно, не было бы такой чехарды с премьерами, какую устроил Ельцин.Валерий ПашнинВсе так и было. Большинство голосов было отдано за Зюганова, но он просто струсил и не стал бороться до конца. Тем самым он предал людей, которые за него проголосовали.Сергей МикульскийОн Вам жизнь сохранил. Уберег от второй гражданской войны. Армия была вся против ЕльцинаНиколай ЗайчиковИнтересно , а вы что Гражданской войны захотели , а пошли бы вы за него воевать ? Вы Зюганова должны в опу целовать , что он не допустил Россию до Гражданской войны или как в 1993 до расстрела парламента . А ведь ельцин бы без боя бы не ушел .Владимир Негодаельцин в то время уже на чемоданах сидел и был очень удивлен , что ихняя афера с захватом власти , пролезла . в итоге банда шакалов пришла к власти !ЁВалера ЮшковЖаль, что нет уже тех коммун истов за которых хочу голосовать.Wladimir СоснинДа я тоже так думаю. Но наверняка есть такие. Россия богата на людей разного политического уклона. Я вот 10 лет назад лежал в больнице и встретил там настоящего коммуниста и причем очень умного.Я еще тогда подумал,что если бы такие сегодня правили партией и страной.то может и жила страна по другому намного лучше и была бы первой во всем мире.Жаль,что этот человек после выписки прожил недолго. Его доканал не инфаркт с которым он лежал а банальный рак.Валера ЮшковЗло побеждаетWladimir СоснинПочему же Ваш комментарий скрыт? Повторите в уважительной форме, если не соблюли её!Валера ЮшковЭто не ко мне. Я не из антисоветской банды.Wladimir СоснинА с чего Вы взяли.что я антисоветчик?В СССР было много чего не очень хорошего,но хорошего было намного больше. И мне жаль,что такую могучую страну потеряли.Но я не верю дебилам ура-патриотам что во всем виноват Горбачев. Не может такую страну порушить один человек.Кто разрушил страну,то они сейчас набивают свои карманы или уже набили.Надо знать одну истину,что США разгромило великую страну затратив на это астрономическую сумму в холодной войне и этого они не скрывают.Участь СССР у них была давно предрешена и они воспользовались к сему предательством в ЦК партии. Народ тогда потерял веру в коммунистов.Валера Юшкова с чего вы взяли что я так о вас подумал, вы просто пишете ему а попало мне.Wladimir СоснинА за что его награждал совсем недавно Путин? Кто знает,то прошу ответить.Сергей МикульскийЗа то, что не мешает страну разворовывать.АВАлександр ВиноградовЗю Зю всегда был приспособленцем.А в те годы не каждый смог взвалить на себя груз ответственности за страну и народ. Вот и струсил липовый коммунист.А сейчас когда всё устоялось и стабилизировалось, Зюганов как моська стал гавкать и предьявлять претензии на всех и всё.Старый пердило думает что народ ему всё простит и поверит.Не простим и не поверим этому говну.Wladimir СоснинПослушайте! Я ведь тоже с претензиями к Зюганову.Но ничего не остается как голосовать за его партию. Заметьте! Не за Зюганова а за коммунистов! Или ВЫ предлагаете вообще не ходить на выборы? Тогда вы подельник с ЕР!Сергей МикульскийЧто у тебя устоялось? Ты в какой стране живёшь? Цены растут, рубль падает, страну разворовывают, учёные бегут за границу. Это называется стабильность?Серж ПрологовRRRusik RusikКогда в беловежской пуще пропили СССР, то Ельцын заручился поддержкой США. И деньги на выборы тоже были США.Wladimir СоснинДенег на выборы тогда и так хватало,как и хватало тех,кто хотел сладко жрать и пить на этой антикоммунистической волне. Вы посмотрите сколько этих разных прихлебателей вскарабкались на бронемашину с Ельциным? Одного Коржакова уважаю.Алексей ПлаксинВРАТЬ НЕ НАДО! Коммунисты ТОГДА не могли выиграть. Если бы в последнем голосовании выбирали не из 2-x кандидатов, а из 3-х, в результате голосования победил бы Александр Иванович Лебедь. И Ельцин и коммунисты бы проиграли. За Ельцина голосовали только потому, что в победу Лебедя просто не верили, и поэтому голосовали ПРОТИВ КОММУНИСТОВ . И ещё. Лебедь не сдавал свои голоса Ельцину. Это просто не возможно технически. Другое дело-поместить конкурента поближе, что бы потом его можно было контролировать и при необходимости-уничтожить, это у команды Ельцина с Александром Ивановичем получилось на отлично.Wladimir СоснинПро Лебедя ничего не говорите. Он очень хорошо был знаком моему приятелю военному пенсионеру служившему с ним. Этот прохиндей был не способен на честную победу на выборах.Даже тогда когда он был кандидатом на пост в губернаторах,то заручился поддержкой у криминала и видать много чего пообещал для них,но не сделал или сделал мало не рассчитавшись. Кто знает как он погиб разбившись в вертолете? Хотя в то время,многие чтоб вырваться во власть пользовались услугами и поддержкой бандитов.Не бескорыстно конечно.Таково было время,когда рушили памятники великого чекиста и пламенного революционера Ф. Э. Дзержинского и сегодня находится сволочь чтоб опорочить этого достойного человека нашей Родины.ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Не могли коммунисты выиграть--потому что--это давно не ТЕ коммунисты. У них осталось-- только прежнее название. Но изменилось отношение ко всему и ко всем. Нет чёткой цели, нет идеологии, некуда им вести людей за собой.И испуг Зюганова ни какой роли не играл. Ведь наш город--тоже Санкт-Петербург, но это --совсем не тот город, что был до революции.ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Не могли коммунисты выиграть--потому что--это давно не ТЕ коммунисты. У них осталось-- только прежнее название. Но изменилось отношение ко всему и ко всем. Нет чёткой цели, нет идеологии, некуда им вести людей за собой.И испуг Зюганова ни какой роли не играл. Ведь наш город--тоже Санкт-Петербург, но это --совсем не тот город, что был до революции.Михаил Фадеев1993 год показал, что проельцинский олигархат крепко держал верхушку силовиков. В случае победы Зю страну ждали переворот и кровавая зачистка всех патриотических сил. "Утечка" об этом была доведена до верхушки КПРФ, те и порешили, что при полном отсутствии шансов избегнуть насилия лучше сдаться и получить удовольствие, чем и занимаются до сих пор. И правильно сделали, поняв, что не бойцы - и проиграют вчистую, и потеряют всё.Адольф ПешковНаиболее полная версия. Более того Стародубцев подтвердил прямые угрозы конкретно Зюганову. Расстрел Парламента - ещё более реальное подтверждение готовности ельцинских шакалов на самые крайние меры. Платошкина уже в наше время просто за мысли о социализме посадили на 5 лет. Не будем осуждать предков. Давайте покажем на что мы сегодня способны кроме болтовни о нерешительности бывших коммунистов.Серж ПрологовЧто-б ты еще понимало в том за что базлаешь? "Расстрел парламента" и (всенародная) "гражданская война" это две ОЧЕНЬ больших разницы.Серж ПрологовА что такое "олигархат"? Какими механизмами он держал верхушку силовиков?Николай ТимофеевВо как тролли возбудились при упоминании Зюганова. Чем ближе выборы тем больше грязи на политических оппонентов, в нашем случае коммунистов. КПРФ единственная партия которая может лишить большинства ,,Единую Россию'' ввиду своей многочисленности. В Думе не должно быть большинства ни у одной партии. В СССР правила КППС, чем это закончилось всем известно страну потеряли, так и сейчас страну потерять можем. Дума должна быть многопартийной, и решения выносить с учетом мнения всех партий, и тогда возможен компромисс интересов всех слоев обществ, а не Олигархов.Серж ПрологовИ "кто-то " негодует когда его долбоёбом называют!Василий ХадеевВот как раз "дума"должна состоять из безпартийных наРОДных избранников.Да и вобще все "партии"-рознь для людей страны(причем любой) и содержание аппарата дармоедов за ,опять же народные средства.Сергей МикульскийНадо Зюганова благодарить за то, что он не позволил разразиться второй гражданской войне. Кремлеботы обязаны Зюганову жизнью, потому что такие как я в это время были в армии и поддерживали отнюдь не Ельцина, а значит мы стреляли бы как раз в кремлеботов. Тем более, что все оружие было в наших руках.Серж ПрологовИ ты, мразь стреляло бы в народ? В какой же ты армии, гнида, было? Кстати, замечу для особо кащенкнутых: основная масса генералитета, понимая что такое есть ельцинизм, поддерживала зюгандосрань (пока не разочаровалась в ней). Так что вряд ли бы кому-то удалось повернуть армию против результатов выборов.Сергей МикульскийЯ бы в тебя стрелял, потому что такие как ты это не народ. Вы гниды не добитые в своё время Сталиным. Тебе подобные в Латвии под свастикой зигуют.Серж ПрологовНу после этого если ТЕБЕ "нужно отобрать голоса" у кого-то, в пользу зюгандоновской совкосрани я даже сомневаясь проголосую так чтобы тебе "свечку" вставить. Кстати я очень мосомневаюсь что ты бы в кого-нибудь стрелял (В ПРИНЦИПЕ). Идиотов с менталитетом a-la "ты" допускали служить только в стройбат. А стройбату, как известно: "...даже оружия в руки не давали...".Сергей МикульскийНе угадал! В людях ты разбираешься как свинья в апельсинах. Стрелял и неоднократно во врагов. 1986 год НДРА.Серж ПрологовНахуй ты кому вперся, чтобы в тебе еще "разбираться", хуета пиздявая.Сергей МикульскийБраво! Вот ты и показал свою сущность. Таких как ты только казнить надо, уговоры уже не помогут.Алексей СмирновНа самом деле это правда. коммунисты выиграли выборы в 1996ом, только власть отдавать просто так им никто не собирался. И Зюганов отступил, мотивируя это не желанием развязывать гражданскую войну. Я не согласен с его решением. считаю его неправомерным и более того, предательским. но тем не менее. а альтернатив на голосовании не вижу, Зюганов уже должен уйти на покой. будет другой лидер.Николай ЗайчиковАлексей , да прав был Зюганов , что не дал ельцину устроить бойню в Москве или Гражданскую войну во всей России . Если ельцин расстрелял из танков парламент в 93 г. то так бы просто в 96 г. он б не ушелВладимир КолесниковБудет другой лидер.... такой же, как и Зюганов, если не хуже.Серж ПрологовНе будет. зюгандон власть не отдаст.Владимир КолесниковА это неважно, т.к. или Зюганов, или заменивший его другой лидер, в конечном итоге, будут вести ту же политику, угодную действующей власти.Серж ПрологовТы не понял. Я имел ввиду другое. зюгандон прекрасно понимает, что уйди он от власти в КеПезю, он перестанет быть "лидером ОППОЗИЦИОННОЙ думской фракции" (читай: неприкосновенной личностью"). А дальше... извини, но УЖЕ СЕЙЧАС задаются вопросы: "А кто и как мог зачать зюгандона во время курской битвы, на, едва ли не, оккупированной территории?". (Это я для примера того какие "неясности" возникнут при обсуждаемой ситуации). Если перечислять, только мимоходом и пасека в Спасском-Лутовиново, и "Орловпак", и "Снегири", как место "устаканенных" партмероприятий и пр.пр.пр. (МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!)Владимир КолесниковИ это не имеет значение. Главное, что КПРФ под контролем тех сил, которые с коммунистами не имеют ничего общего, точнее, это враги коммунистов, использующие либеральную "начинку", чтобы по-тихому уничтожать страну в угоду Западу.Серж ПрологовНу, касательно "не имеет значения", я не согласен. Как думаешь почему все "уходящие" стараются себе неприкосновенность прописать? Да и остальное спорно - в части касающейся либеральной начинки "...чтобы по-тихому уничтожать страну в угоду Западу".Владимир КолесниковОни понимают, что ведут преступную, профашистскую политику, в угоду тому же профашистскому Западу, за что, по сути, должны нести справедливое наказание. Вот и подстраховываются таким образом?Владимир КолесниковВсе остальное, может быть, и спорно, но очевидно, т.к. современные российские либералы, лижущие сапоги Западу, раньше были коммунистами, но коммунистами не настоящими, а примазавшимися к партии ради благ и денег (в общем это карьеристы разного пошиба). "Зеленый свет" им дал предатель Горбачев, который чтобы прекратить монополию КПСС (а прекращение этой монополии автоматически прекращало советскую власть), начал вводить в партию эту мразь. Именно эта его гвардия, в совокупности с другим предателем (Ельциным), и прекратила советскую власть. Она и сейчас у власти, продолжая распиливать страну и грабить людей.Сергей МикульскийВы не правы. В стане коммунистов большой раскол. Большинство уже не поддерживают Зюганова, но сейчас бучу поднимать нельзя. Надо максимально оттяпать места в думе у едросов. Если получится Вы увидите, что дальше начнётся. Будет весьма интересно.Серж ПрологовПодстраховываются, но корень в другом. Для "определенных кругов" (не будем показывать пальцем) "политика превратилась в бизнес. И этот бизнес ни в том что "...ведут преступную, профашистскую политику, в угоду тому же профашистскому Западу.". Они просто ПОД ШИРМОЙ красивых слов (о справедливости, о равноправии, пр.) решают проблемы себя любимых и для себя любимых. Ну, например: в Орле мэр областного центра проложил асфальтовую дорогу к своему личному "бунгало" оформив ее оплату из бюджета, как ремонт одной из улиц (идет следствие)... А зюгандон? Получил бы он участок под дачу (с пасекой, прудиком и пр.) в Национальном парке Спасское-Лутовиново, если бы не был лидером думской оппозиционной фракции? Я упомянул "Орловпак": фирмочка занимается "ИЗГОТОВЛЕНИЕМ упаковки из бумаги и картона" штат фирмы - 1 (один) человек. Фамилия человека: Зюганов, Имя: Михаил, Отчество: Андреевич. Зарабатывает фирма, ну так скромненько: в пределах 3-5 лямов. Как сам думаешь зарабатывал бы ОДИН человек на производстве картонной и бумажной тары миллионы, если бы губернатором области не был коммунист (который, к сведению, включен в общефедеральный список по выборам в Г.Д. под №5)? И, кстати, тоже вопрос в тему: а как получилось что занимающий ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО в общероссийском рейтинге губернаторов человек вошел в общефедеральный список партии за №5? Точно между "Орловпак" и "месте в списке на выборы" нет связи?Серж ПрологовДа это все "само собой". Чего переливать из пустого в порожнее? Только "зеленый свет" им дал не Горбатый, а раньше. Еще картавый сифилитик базлал о "профессиональных революционерах" и их власти в стране.Владимир КолесниковЧто будет или не будет - это все весьма спорно. Предполагать можно что угодно.Владимир КолесниковМои утверждения вашим не противоречат. Западу и послушным в нем властям выгоден этот бардак, поскольку он ослабляет Россию, т.к. грабящим Россию главное обогатиться за счет нее и ее народа, а Западу нужна слабая Россию, чему способствуют эти паразиты у власти, в бизнесе и т.д.Владимир КолесниковЗеленый свет им дал Ленин, который с помощью внешних врагов, желающих ослабить Россию, начала в стране революцию. Сейчас современная власть в России ведет себя как Ленин в начале прошлого века, ослабляя страну. Разница между ними лишь в том, что путинская власть во главе страны, а Ленин был в оппозиции и упразднил Российскую империю силовым путем, дав зеленый свет русофобам всех мастей, в том числе больше всех оказавшихся во главе советской власти евреям (в этом сходство его политики с политикой современной российской власти). Именно они устроили бойню в гражданскую, уничтожив немалый процент русского населения. Для этого они привлекали представителей других народов (венгров, китайцев, латышей), которые усердствовали в уничтожении русского народа. Вот именно с этой нечистью (в основном еврейской и латышской нечистью, и иже с нею) и разделался Сталин в 30-х годах, за что они до сих пор ему простить не могут (поэтому в плане того, что касается Сталина, мы с вами вряд ли согласимся друг с другом). При этом Сталин сделал опору именно на русский народ. Все последующие генсеки поэтапно ослабляли то, чего достиг Сталин, по сути, разрушая СССР (к примеру, Хрущев уничтожил на селе МТС, начав этим разрушать советское сельское хозяйство..... да и много чего еще было), в результате чего, в конечном итоге, и наступили 90-е и переворот, организованный Ельциным по заказу американских и израильских спеслужб.Серж ПрологовА я не сказал что "противоречат". Просто я полагаю, что залезать в эмпиреи нужно в последнюю очередь. Куда насущнее дела земные.Серж ПрологовТихо,тихо, стоп! Не ты ли написал (несколько раньше), что у нас в России и сегодня власть совковщины?Владимир Колесников"А я не сказал что "противоречат".... ... насущнее дела земные". Не вижу здесь какого-то табу, установленного государством или обществом. Это ваше субъективное мнение, как и право так считать, а лично я считаю, что существует культура, в том числе и политическая культура, как и истина, что все повторяется, но повторяется только в измененном виде. Историю от политики разделять не надо. Первая со второй тесно взаимозависимы. Это я еще в ВУЗе проходил, да и по жизни это очевидно.Владимир Колесников"Тихо,тихо, стоп! Не ты ли написал (несколько раньше), что у нас в России и сегодня власть совковщины? " Я такого вообще не писал. Я наоборот считаю: у нас власть русофобов-либерастов, в чьем нахождении на "троне" в России заинтересован Запад. Отсюда и вражеская политика российского государства в отношении русского народа .Серж ПрологовНу, наверное, я тебя с кем-то поднапутал. Извини. Ну, как видишь, такие мнения ("мы продолжаем жить в сссрани") имеют место быть и вполне обоснованы: любого из ТОПов возьми - в прошлом партноменклатура (или сам или родители), страна управляется совковыми методами ("Ташшыть и не пушшать"), врут нам и дурят нас по-совковски.Алексей СмирновНе прав. к 96му году большинство наелось вдоволь капитализма и его поддержали бы многие. не вступив в борьбу он обрёк страну на разрушение и разграбление. он виноват не меньше ельцина и должен уйти. При чём чем быстрее тем лучше, именно из за него партия теряет электорат.Алексей СмирновВроде клонов ещё не выращивают. да и про Ленина потише. как бы мирно не хотелось. но даже самый задрипанный помещик или тем более князёк, никогда не захочет поступиться своим положением и т.д., Сейчас. кстати, будет почти тоже самое, ещё услышите вой подобного сброда. возамнившего из себя гораздо больше. чем есть на самом деле.Николай ЗайчиковА что бы вы сделали безоружным против армии и силовиков вооруженных до зубов . Ведь армия с Пашей Грачевым и Лебедем была на стороне ельцина .Алексей СмирновНе городите чепухи. я сам тогда служил в армии, и если бы хоть что то началось. то всех троих на штыки бы подняли.Николай ЗайчиковВы так думаете , так почему тогда за 3 года до этого танки в Москве парламент расстреляли . Да и на выборах 1996 года армия и силовики за ельцина голосовали . Знаете , не городите чепухи .Николай ЗайчиковВы так думаете , так почему тогда за 3 года до этого танки в Москве парламент расстреляли . Да и на выборах 1996 года армия и силовики за ельцина голосовали . Знаете , не городите чепухи .Алексей СмирновЯ не голосовал за Ельцина, не до ни после. никогда. так же как и многие те кто понимал. что к власти рвутся дельцы. В армии таких как я, было полно.Николай ЗайчиковНу если вы не голосовали за ельцина то другие мало того , что голосовали они в 93 году в центре Москвы из танков расстреливали парламент .Алексей СмирновДураков не сеют. не пашут. они сами родятся. а в 96ом даже они за ум взялись. Зуганову бы воспользоваться этим. а он струсил.Комментировать
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