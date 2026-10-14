6 ноября в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского пройдет концерт «Одержимость» перкуссиониста, композитора Петра Главатских, лауреата премии «Золотая маска».
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