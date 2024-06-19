Суд запретил французской Engie вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к французской газотранспортной сети Engie, крупнейшей в Европе, о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже, сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитража.