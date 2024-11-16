Сержант Казымов отразил контратаку ВСУ в зоне СВО

Сержант Сергей Казымов вместе со своим отделением отразил контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В воскресенье, 17 ноября, Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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