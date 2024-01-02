Есть идея: лестницы-библиотеки - 50 идей устройства и оформления

Давайте сразу оговорим, о чем именно пойдёт речь в нашей публикации. Если Вы решили, что мы хотим рассказать о том, как устроить в собственном доме библиотеку под лестницей (всё равно ведь пространство зря пропадает), то Вы сильно ошиблись.
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