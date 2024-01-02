Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Ирина Серафимова (Микова)
    Вот здорово! Я бы не додумалась. Попробую сделать.Я специально поку...
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    Слабоваты ножки, рассчитанные на одного седока.Увидев эти скамей...
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    Свеча не лежит, а стоит.Положите свечу в ...

Есть идея: лестницы-библиотеки - 50 идей устройства и оформления

Есть идея: лестницы-библиотеки - 50 идей устройства и оформления

Давайте сразу оговорим, о чем именно пойдёт речь в нашей публикации. Если Вы решили, что мы хотим рассказать о том, как устроить в собственном доме библиотеку под лестницей (всё равно ведь пространство зря пропадает), то Вы сильно ошиблись.

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