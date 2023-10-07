Хельмут Марко: Ферстаппен никогда не останавливается на достигнутом

Хельмут Марко: Ферстаппен никогда не останавливается на достигнутомGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился впечатлениями от досрочной победы Макса Ферстаппена в чемпионате мира Формулы 1 2023 года.
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