Хельмут Марко: Ферстаппен никогда не останавливается на достигнутом

Хельмут Марко: Ферстаппен никогда не останавливается на достигнутомGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился впечатлениями от досрочной победы Макса Ферстаппена в чемпионате мира Формулы 1 2023 года.