Мексика – новый кандидат для проведения спецоперации

Фентанил раздора Каждые восемь минут один американец умирает от передозировки наркотиком, содержащим фентанил.
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