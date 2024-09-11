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А кто вместо Бориса Титова?

А кто вместо Бориса Титова?

В Администрации президента решается вопрос о новом уполномоченном по защите прав предпринимателей. Как сохранить наследие Бориса Титова и какой запрос у бизнеса на нового омбудсмена, новостному агрегатору СМИ2 рассказал его соратник, член «Деловой России» Олег Николаев, с которым они создавали бизнес-институты в Севастополе.

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