А кто вместо Бориса Титова?

В Администрации президента решается вопрос о новом уполномоченном по защите прав предпринимателей. Как сохранить наследие Бориса Титова и какой запрос у бизнеса на нового омбудсмена, новостному агрегатору СМИ2 рассказал его соратник, член «Деловой России» Олег Николаев, с которым они создавали бизнес-институты в Севастополе.