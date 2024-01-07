RFI о дипломатическом провале Франции в 2023 году: "Африканские страны ищут более сильных партнёров"

Французская дипломатия в Африке значительно ослабла в 2023 году, поскольку бывшие союзники европейской державы на континенте стали самостоятельно определять свою внешнюю политику после военных переворотов и других политических потрясений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии