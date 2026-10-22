Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что болельщики теряют интерес к хоккею, даже если на льду играют такие звезды, как Александр Овечкин, поэтому в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стараются заинтересовать публику в том числе предматчевыми буллитами.