Ракетные атаки и сотни погибших:  прибывшие в Сочи россияне рассказали о ситуации в Израиле

Ракетные атаки и сотни погибших: прибывшие в Сочи россияне рассказали о ситуации в ИзраилеМногие россияне в эти дни стремятся, несмотря на выросшую в разы стоимость авиабилетов, как можно скорее покинуть воюющий Израиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии