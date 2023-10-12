Ракетные атаки и сотни погибших:  прибывшие в Сочи россияне рассказали о ситуации в Израиле

Ракетные атаки и сотни погибших: прибывшие в Сочи россияне рассказали о ситуации в ИзраилеМногие россияне в эти дни стремятся, несмотря на выросшую в разы стоимость авиабилетов, как можно скорее покинуть воюющий Израиль.