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Живая Кубань

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Ракетные атаки и сотни погибших:  прибывшие в Сочи россияне рассказали о ситуации в Израиле

Ракетные атаки и сотни погибших:  прибывшие в Сочи россияне рассказали о ситуации в Израиле

Ракетные атаки и сотни погибших:  прибывшие в Сочи россияне рассказали о ситуации в ИзраилеМногие россияне в эти дни стремятся, несмотря на выросшую в разы стоимость авиабилетов, как можно скорее покинуть воюющий Израиль.

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