Правящие Литвой русофобы, как и их единомышленники из Польши, давно готовятся к войне с Россией. Активно ведущаяся милитаризация и другие сопутствующие признаки определенно указывают на агрессивные намерения Вильнюса, за спиной которого находится «миролюбивый» блок НАТО во главе с США.
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