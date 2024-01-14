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Литва готовится к войне с Россией

Литва готовится к войне с Россией

Правящие Литвой русофобы, как и их единомышленники из Польши, давно готовятся к войне с Россией. Активно ведущаяся милитаризация и другие сопутствующие признаки определенно указывают на агрессивные намерения Вильнюса, за спиной которого находится «миролюбивый» блок НАТО во главе с США.

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Н
Ната
Сдаться хотят, что ли?!
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ВД
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