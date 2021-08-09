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Подошли к концу Олимпийские Игры: Токио передал эстафету Парижу

Подошли к концу Олимпийские Игры: Токио передал эстафету Парижу

В Японии в воскресенье, 8 августа, завершились Олимпийские игры. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии закрытия вручил олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго, пригласив всех на Олимпиаду-2024 во французской столице.

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