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Певица Глюк’оZа сменила псевдоним после скандального концерта

Певица Глюк’оZа сменила псевдоним после скандального концерта

Артистка не делала публичных заявлений по этому поводу.Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’оZа, изменила свой сценический псевдоним после скандала на концерте в Красноярске, посвященном Дню металлурга.

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