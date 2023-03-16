Нижегородская правда

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Депутаты Гордумы обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода

15 марта 2023 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике, в ходе которого депутаты обсудили исполнение бюджета города по итогам первых двух месяцев 2023 года.

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