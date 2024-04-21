Вассерман рассказал, когда произойдёт коренной перелом в зоне СВО

В настоящий момент в зоне СВО инициатива однозначно на стороне России. Украинские военные полностью деморализованы и со страхом ожидают, что со дня на день фронт обрушится, выразил уверенность Анатолий Вассерман.
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