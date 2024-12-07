Суяргулов навел шороху-2, Мухаметшин – друг детей мигрантов и НЕФАЗовый сдвиг в Челнах

Альберт Суяргулов усиливает свой прошлогодний посыл коррупционерам, Минск стал городом-побратимом Казани, Фарид Мухаметшин объяснил позицию Госсовета по приему в школу детей мигрантов, в Набережных Челнах презентовали новую транспортную сеть, Сергей Лавров дал большое интервью Такеру Карлсону: пять важнейших событий недели от «Татар-информа».