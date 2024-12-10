Специалист Белякова назвала лучшие способы восстановить ментальное здоровье

Восстановить психическое равновесие помогут санаторный отдых и созерцание зелени.В санаториях и пансионатах, предлагающих своим посетителям оздоровительные процедуры, можно лучшим образом восстановить своё психическое равновесие.
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