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Специалист Белякова назвала лучшие способы восстановить ментальное здоровье

Специалист Белякова назвала лучшие способы восстановить ментальное здоровье

Восстановить психическое равновесие помогут санаторный отдых и созерцание зелени.В санаториях и пансионатах, предлагающих своим посетителям оздоровительные процедуры, можно лучшим образом восстановить своё психическое равновесие.

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