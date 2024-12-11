Владимир Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО в Бурятии

Президент России поручил разобраться в ситуации с выселением семьи бойца СВО в Бурятии.Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации, когда семью участника СВО выселили из предоставленного ему ранее служебного жилья.
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