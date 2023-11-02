В Астрахани Следком расследует уголовное дело с ограблением школьника

Вечером 27 сентября 2023 года у одного из домов на пересечении улиц 1-я Чебышева и Сестрорецкая в Трусовском районе Астрахани пьяный мужчина отнял у 8-летнего мальчика 770 рублей, которые впоследствии потратил на спиртное.