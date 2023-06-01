В Ялте остановилась стройка

Начиная с 1 июня в Большой Ялте традиционно приостанавливаются все виды строительных работ. Как сообщила глава городской администрации Янина Павленко, исключение составляют проекты, реализуемые за бюджетные средства (федеральные, республиканские, муниципальные), долевое строительство, участники Свободной экономической зоны, возведение детских оздоровительных комплексов, прокладка коммуникаций, аварийно-восстановительные работы, отделка помещений (по согласованию с администрацией).