Врачи рассказали, какие обследования пройти женщинам от 30 до 40 лет

Женщинам в возрасте от 30 до 40 лет стоит проверить овариальный резерв, состояние молочных желёз и пройти обследование на рак шейки матки, рассказали врачи в программе «Жить здорово!» на Первом канале.
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