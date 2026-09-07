Новый Ресурсный центр для людей с аутизмом и их близких открыт в Петербурге

В Петербурге открылся флагманский Ресурсный центр фонда «Антон тут рядом» для людей с аутизмом и их близких.
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