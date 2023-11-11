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Конгрессмены выразили беспокойство из-за поведения Байдена на кладбище

Конгрессмены выразили беспокойство из-за поведения Байдена на кладбище

Члены Республиканской партии в Конгрессе США выразили беспокойство в связи со странным поведением президента страны Джо Байдена во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ну правильно произнести такие имена порой и здоровому человеку трудно, но то, что дед Спотыкач уже не дееспособен это факт!
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