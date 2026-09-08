Американцы ничего не изменили: Киев горит - работа идёт. О целях рассказал Лебедев

Пауза не изменила тактику: сразу после Россия возобновила удары по Киеву, сохранив прежние цели - склады, производства дронов и логистические узлы.
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