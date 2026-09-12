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Пилот McLaren Ландо Норрис стал лидером квалификации на Гран-при Испании

Пилот McLaren Ландо Норрис стал лидером квалификации на Гран-при Испании

Выступающий за команду McLaren действующий чемпион мира, британский гонщик Ландо Норрис получил право стартовать с первого места в гонке 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» после победы на квалификационном заезде.

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