360

162 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    естественный отборПрокуратура Москв...
  • Александр
    Пусиь сами едят свою селедку.МИД: на все антир...
  • Betahon
    Более штатного состава дивизии в условиях военного времени!...Минобороны: в июн...

Научно-производственная лаборатория корпорации «Иркут» начала работу в технопарке ЦАГИ в Жуковском

Научно-производственная лаборатория корпорации «Иркут» начала работу в технопарке ЦАГИ в Жуковском

Научно-производственную лабораторию по техническому обслуживанию компонентов систем воздушных судов корпорации «Иркут» запустили на территории технопарка Центрального аэрогидродинамического института в День наукоградов Московской области 9 июня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх