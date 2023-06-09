Научно-производственная лаборатория корпорации «Иркут» начала работу в технопарке ЦАГИ в Жуковском

Научно-производственную лабораторию по техническому обслуживанию компонентов систем воздушных судов корпорации «Иркут» запустили на территории технопарка Центрального аэрогидродинамического института в День наукоградов Московской области 9 июня.
Научно-производственную лабораторию по техническому обслуживанию компонентов систем воздушных судов корпорации «Иркут» запустили на территории технопарка Центрального аэрогидродинамического института в День наукоградов Московской области 9 июня.
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