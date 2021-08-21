Если бы мужчины не проявляли инициативу. Вопрос дамам

Стерва & К°ПолитикаЕсли бы мужчины не проявляли инициативу. Вопрос дамамЕсли бы мужчины не проявляли прямую инициативу, тогда 90 процентов женщин скорее всего сидели бы одни.Вернуться к статье353НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикЭто мужики сидели бы одни, и нашлись бы более шустрые.ДенисНашлись бы более шустрые дамы?Елена игрикНашлись бы более шустрые мужчины. Когда испаряется 90% соперников, 10%, наиболее инициативных долго на месте сидеть не будут)))))ДенисЭээ, нее, для того и опрос создан, если бы ни одного шустрого не было, как бабы шевелиться будут?Елена игрикЭто невозможно даже на уровне клетки - даже в процессе оплодотворения есть более шустрые.))))) А уж в мире людей и подавно. Свято место пусто не бывает.ДенисПовторяю, это теоретически, если представить. Ответа нет у вас?aleks virtPardon, mon cher ami Денис! Сделайте поправку на то, что Вам оппонирует женщина. У женщин своя, особая, логика, и, в данной связи, очень оригинальный, стереотип мышления. Вашему уважаемому оппоненту, уважаемой Елена игрик, бесполезно указывать на условия, в рамках которых предложена тема поста. Тема "Может ли женщина проявить инициативу в предложениях секса или, хотя бы, познакомиться с далеко идущими последствиями "ДенисТут вопрос самый простой.Alexp69Вот в этом ваша главная ошибка. Вы, женщины, влюбляетесь в 10% самых активных, остальных просто не замечаете. И вот эти 10% "альфачей" оплодотворяют всё, что шевелится, но в жены берут 10% самых красивых девушек. Ну, а остальные 90% пополняют ряды РСП...Денис.)))кираможет) почему нет?)Елена игрикНе соглашусь. Влюбляются, может, и в 10%, а замуж идут за тех, кто возьмет. Эти десять, как правило, вообще всю жизнь фестивалят. А РСП дело вообще непредсказуемое. И вообще, почитаешь.... мужчины, вам ваша "сложность" идет, как Соеву пенсне...))))Wlad Wlad"Не обращайте на женщину внимания и она САМА затащит вас в постель." (психиатр)ДенисМолдец, Танюша Милашка вон уже тонкие намёки делает, потерпи ещё малёхо.)))Танюша МилаяПо себе что ли судите ? Скорее наоборот, сейчас мужчины сидят и ждут пока женщина все организует )aleks virtНу, вот ... есть одно мнение об инициативе женщин ... Я солидарен с Вами, уважаемая Танюша Милая. И могу подтвердитьДенисИ много таких которые сами всё организуют? )))aleks virtМного, уважаемый Денис. Много милых прекрасных инициативных женщин, готовых предложить провести с ними время. Другой вопрос, что женщины существа эмоциональные, они предпочитают в мужчинах внешний антураж, то есть они предпочитают привлекательных мужчин. Срабатывает основной инстинкт у женщин. Это только женщина может одного мужчину любить, с другим мужчиной жить, от третьего мужчины родить ребенка. Оценивать состоятельность принципов жития женщин не берусь. Для меня это сложно.ДенисНасчёт провести время, то мне и самому не трудно найти с кем. Но в остальной бытовой семейной жизни всё не так. Мой брат пашет на жену и кормит всю семью, там и падчерицу тоже. В данный момент пришёл с работы и сам жрачку себе готовит, а она не позаботилась приготовить, она знает что он уставший. Дочку сам воспитывает, кормит, в зоопарк водит без мамаши, в садик, по магазинам с ней ходит, спать укладывает, потом поедет ко мне делать ремонт, дочка тоже с ним ко мне приедет. Он женат несколько раз, все бабы такие же рукожопые (кроме одной бывшей). Она даже со мной никогда не общалась. Когда наша мать перестала давать им денег, то сноха и с ней перестала общаться. Ей нихера неинтересно, она живёт только для себя.aleks virtМои сочувствия Вашему брату, причём, без юмора. Хороших женщин много, но доводить отношения до ЗАГСа со всеми женщинами - фатальная ошибка. И, да, в деньгах следует рассчитывать только на себя, тогда больше половины женщин отсеется.ДенисВот на этой последней он и не женился официально.Silver KontВ Норвегии женщины традиционно проявляют инициативу первыми... Да и у нас, если женщина умная и целеустремлённая, то она сделает всё, чтобы понравившийся ей мужчина был её...ДенисИ наверно отказать бабе нельзя.)))Дмитрий*если женщина умная и целеустремлённа*,Писькин доктор фон дер Ляйен уже бундесвер оптимизировала, воевать нечем даже с Польшей!aleks virtЭт-т-т точно. Я не шучу. На полном серьёзе года три-четыре назад в Брюсселе была проведена конференция стран-членов НАТО по гендерным проблемам, в том числе по проблемам военнослужащих, сменивших пол. В мундирах не разбираюсь, поэтому не могу сказать, кто в каком виде (мужика или бабы) и какую страну представляет. Минут пять точно ржал, именно, ржал ...ДмитрийНевостребованные бабы занимают в Европе ключевые посты! Они даже не бабы в обычном понимании, коблы голимые!aleks virtА кто тогда мужики, перешедшие в бабы и занимающие приличные посты? Хотя, что-то я с трудом представляю, то есть совсем не представляю, что если мужику отрезать яйца, то он якобы станет бабой.Лариса СергеевнаНу что тут сказать? Если следовать сценарию поста, то и 90% мужчин тоже будут сидеть одни. И человечество постепенно вымрет. Естественный отбор однакоДенисТак мужикам и не надо, об этом и речь, надо бабам. Но давайте раскрутим сценарий и логику ещё дальше, если мужик и захочет, то без проблем найдёт себе тёлку, бабы уже оголодали.)))Лариса СергеевнаЯ не знаю, что нужно бабам) Про телок тоже видимо вы больше в курсе, чем быки))Так что, видимо, без проблем. Придется поверить вашему опытуДенисНе опыт, а логическое умозаключение. Как пел домовёнок Кузя . Если внутрь кладут творог, Получается пирог, Если-ж поверху кладут, То ватрушкою зовут... Так и эдак хорошо, Так и эдак вкусно.)))aleks virtТак эти 90% мужиков просто прикинулись ветошью и не отсвечивают зря ... )))Лариса СергеевнаВот и будут все отсвечивать. Размножаться будет некомуaleks virtУважаемая Лариса Сергеевна, к сожалению в последнее время женщины ведут себя так, будто нормальные мужчины им не нужны. Мои четверо коллег, хорошо зарабатывающие великолепные здоровые, умные, просто красивые мужики в возрасте 28, 34, 47 и 58 лет получили психические травмы. С ними развелись жены. Без объяснения причин. Две из них через два и через 7 месяцев безуспешно попытались вернуться, а две другие сумели натворить такого, что о возобновлении отношений им следует забыть Хуже того, б/у мужья утратили веру в женщин, кроме, пожалуй, коллеги 28 лет, у которого не было детей. Может быть еще успеет "оттаять" коллега 34 лет, у него дочь 4,5 лет. Нет, они не стали женоненавистниками, совсем наоборот, только женщины у них не задерживаются, впрочем, как и у меня тоже. Женщины уходят, не дождавшись предложения оформить отношения официально. Я понимаю женщин, но нести ответственность за них, за их будущее, решать проблемы не мной созданные не хочу. Уже ничего не хочу.Wlad WladСамка всегда "в поиске" независимо есть у нее кому "отдаться" или нет.Комментировать
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