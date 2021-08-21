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Если бы мужчины не проявляли инициативу. Вопрос дамам

Если бы мужчины не проявляли инициативу. Вопрос дамам

Если бы мужчины не проявляли прямую инициативу, тогда 90 процентов женщин скорее всего сидели бы одни.

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Елена игрик
Это мужики сидели бы одни, и нашлись бы более шустрые.
Денис
Нашлись бы более шустрые дамы?
Елена игрик
Нашлись бы более шустрые мужчины. Когда испаряется 90% соперников, 10%, наиболее инициативных долго на месте сидеть не будут)))))
Денис
Эээ, нее, для того и опрос создан, если бы ни одного шустрого не было, как бабы шевелиться будут?
Елена игрик
Это невозможно даже на уровне клетки - даже в процессе оплодотворения есть более шустрые.))))) А уж в мире людей и подавно. Свято место пусто не бывает.
Денис
Повторяю, это теоретически, если представить. Ответа нет у вас?
aleks virt
Pardon, mon cher ami Денис! Сделайте поправку на то, что Вам оппонирует женщина. У женщин своя, особая, логика, и, в данной связи, очень оригинальный, стереотип мышления. Вашему уважаемому оппоненту, уважаемой Елена игрик, бесполезно указывать на условия, в рамках которых предложена тема поста. Тема "Может ли женщина проявить инициативу в предложениях секса или, хотя бы, познакомиться с далеко идущими последствиями "
Денис
Тут вопрос самый простой.
Alexp69
Вот в этом ваша главная ошибка. Вы, женщины, влюбляетесь в 10% самых активных, остальных просто не замечаете. И вот эти 10% "альфачей" оплодотворяют всё, что шевелится, но в жены берут 10% самых красивых девушек. Ну, а остальные 90% пополняют ряды РСП...
Денис
.)))
кира
может) почему нет?)
Елена игрик
Не соглашусь. Влюбляются, может, и в 10%, а замуж идут за тех, кто возьмет. Эти десять, как правило, вообще всю жизнь фестивалят. А РСП дело вообще непредсказуемое. И вообще, почитаешь.... мужчины, вам ваша "сложность" идет, как Соеву пенсне...))))
Wlad Wlad
"Не обращайте на женщину внимания и она САМА затащит вас в постель." (психиатр)
Денис
Молдец, Танюша Милашка вон уже тонкие намёки делает, потерпи ещё малёхо.)))
Танюша Милая
По себе что ли судите ? Скорее наоборот, сейчас мужчины сидят и ждут пока женщина все организует )
aleks virt
Ну, вот ... есть одно мнение об инициативе женщин ... Я солидарен с Вами, уважаемая Танюша Милая. И могу подтвердить
Денис
И много таких которые сами всё организуют? )))
aleks virt
Много, уважаемый Денис. Много милых прекрасных инициативных женщин, готовых предложить провести с ними время. Другой вопрос, что женщины существа эмоциональные, они предпочитают в мужчинах внешний антураж, то есть они предпочитают привлекательных мужчин. Срабатывает основной инстинкт у женщин. Это только женщина может одного мужчину любить, с другим мужчиной жить, от третьего мужчины родить ребенка. Оценивать состоятельность принципов жития женщин не берусь. Для меня это сложно.
Денис
Насчёт провести время, то мне и самому не трудно найти с кем. Но в остальной бытовой семейной жизни всё не так. Мой брат пашет на жену и кормит всю семью, там и падчерицу тоже. В данный момент пришёл с работы и сам жрачку себе готовит, а она не позаботилась приготовить, она знает что он уставший. Дочку сам воспитывает, кормит, в зоопарк водит без мамаши, в садик, по магазинам с ней ходит, спать укладывает, потом поедет ко мне делать ремонт, дочка тоже с ним ко мне приедет. Он женат несколько раз, все бабы такие же рукожопые (кроме одной бывшей). Она даже со мной никогда не общалась. Когда наша мать перестала давать им денег, то сноха и с ней перестала общаться. Ей нихера неинтересно, она живёт только для себя.
aleks virt
Мои сочувствия Вашему брату, причём, без юмора. Хороших женщин много, но доводить отношения до ЗАГСа со всеми женщинами - фатальная ошибка. И, да, в деньгах следует рассчитывать только на себя, тогда больше половины женщин отсеется.
Денис
Вот на этой последней он и не женился официально.
Silver Kont
В Норвегии женщины традиционно проявляют инициативу первыми... Да и у нас, если женщина умная и целеустремлённая, то она сделает всё, чтобы понравившийся ей мужчина был её...
Денис
И наверно отказать бабе нельзя.)))
Дмитрий
*если женщина умная и целеустремлённа*,Писькин доктор фон дер Ляйен уже бундесвер оптимизировала, воевать нечем даже с Польшей!
aleks virt
Эт-т-т точно. Я не шучу. На полном серьёзе года три-четыре назад в Брюсселе была проведена конференция стран-членов НАТО по гендерным проблемам, в том числе по проблемам военнослужащих, сменивших пол. В мундирах не разбираюсь, поэтому не могу сказать, кто в каком виде (мужика или бабы) и какую страну представляет. Минут пять точно ржал, именно, ржал ...
Дмитрий
Невостребованные бабы занимают в Европе ключевые посты! Они даже не бабы в обычном понимании, коблы голимые!
aleks virt
А кто тогда мужики, перешедшие в бабы и занимающие приличные посты? Хотя, что-то я с трудом представляю, то есть совсем не представляю, что если мужику отрезать яйца, то он якобы станет бабой.
Лариса Сергеевна
Ну что тут сказать? Если следовать сценарию поста, то и 90% мужчин тоже будут сидеть одни. И человечество постепенно вымрет. Естественный отбор однако
Денис
Так мужикам и не надо, об этом и речь, надо бабам. Но давайте раскрутим сценарий и логику ещё дальше, если мужик и захочет, то без проблем найдёт себе тёлку, бабы уже оголодали.)))
Лариса Сергеевна
Я не знаю, что нужно бабам) Про телок тоже видимо вы больше в курсе, чем быки))Так что, видимо, без проблем. Придется поверить вашему опыту
Денис
Не опыт, а логическое умозаключение. Как пел домовёнок Кузя . Если внутрь кладут творог, Получается пирог, Если-ж поверху кладут, То ватрушкою зовут... Так и эдак хорошо, Так и эдак вкусно.)))
aleks virt
Так эти 90% мужиков просто прикинулись ветошью и не отсвечивают зря ... )))
Лариса Сергеевна
Вот и будут все отсвечивать. Размножаться будет некому
aleks virt
Уважаемая Лариса Сергеевна, к сожалению в последнее время женщины ведут себя так, будто нормальные мужчины им не нужны. Мои четверо коллег, хорошо зарабатывающие великолепные здоровые, умные, просто красивые мужики в возрасте 28, 34, 47 и 58 лет получили психические травмы. С ними развелись жены. Без объяснения причин. Две из них через два и через 7 месяцев безуспешно попытались вернуться, а две другие сумели натворить такого, что о возобновлении отношений им следует забыть Хуже того, б/у мужья утратили веру в женщин, кроме, пожалуй, коллеги 28 лет, у которого не было детей. Может быть еще успеет "оттаять" коллега 34 лет, у него дочь 4,5 лет. Нет, они не стали женоненавистниками, совсем наоборот, только женщины у них не задерживаются, впрочем, как и у меня тоже. Женщины уходят, не дождавшись предложения оформить отношения официально. Я понимаю женщин, но нести ответственность за них, за их будущее, решать проблемы не мной созданные не хочу. Уже ничего не хочу.
Wlad Wlad
Самка всегда "в поиске" независимо есть у нее кому "отдаться" или нет.

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