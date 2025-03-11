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Царьград

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Атака украинских дронов: демонстрация силы для американской аудитории

Атака украинских дронов: демонстрация силы для американской аудитории

Атака беспилотников, организованная Вооруженными Силами Украины, расценивается как попытка пропаганды, направленная на американскую аудиторию.

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