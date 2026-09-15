Чемпионат России по практической стрельбе из ружья пройдет в Серпухове

С 17 по 20 сентября в Серпухове пройдет чемпионат России по практической стрельбе из ружья. Соревнования состоятся на Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России в деревне Большая Городня.
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