Трюфель и мухомор: эксперты рассказали о штрафах за сбор краснокнижных грибов

С октября 2023 года в России запрещён сбор грибов, которые занесены в Красную книгу.Всего насчитывается 41 вид таких грибов, в том числе мухомор крошащийся, паутинник душистый, вёшенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опёнок чеканный, трутовик корнелюбивый.
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