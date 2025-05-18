Трюфель и мухомор: эксперты рассказали о штрафах за сбор краснокнижных грибов

С октября 2023 года в России запрещён сбор грибов, которые занесены в Красную книгу.Всего насчитывается 41 вид таких грибов, в том числе мухомор крошащийся, паутинник душистый, вёшенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опёнок чеканный, трутовик корнелюбивый.