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Царьград

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Туристы возмущены дополнительными посадками в Грузии по пути в Египет

Туристы возмущены дополнительными посадками в Грузии по пути в Египет

Из-за дозаправок самолетов в пути путешественники теряют драгоценное время и опаздывают на поезда.Турагенты и путешественники выражают недовольство техническими остановками на рейсах Nesma Airlines, следующих в Египет и обратно.

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