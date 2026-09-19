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Два брака, повторивших судьбу матери, и чеховская сцена: как Полина Агуреева пережила развод и нашла себя в режиссуре

Два брака, повторивших судьбу матери, и чеховская сцена: как Полина Агуреева пережила развод и нашла себя в режиссуре

Осенью 2025 года актриса Полина Агуреева окончательно завершила десятилетний брак с актером и режиссером Федором Малышевым, который был младше ее на 15 лет.

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