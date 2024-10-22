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Два пассажирских поезда столкнулись в Великобритании

Два пассажирских поезда столкнулись в британском Уэльсе вечером 21 октября. В результате инцидента погиб один человек и еще 15 доставлены в больницу, сообщает Sky News со ссылкой на местное отделение полиции.

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