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35 шедевров живописи, на которых дизайнеры заменили людей на животных

35 шедевров живописи, на которых дизайнеры заменили людей на животных

Во все время на самых шедевральных произведениях искусства в основном изображали людей. Но мастера цифрового искусства решили представить — а что, если бы это были животные? С помощью фантазии и умелых рук дизайнеры из Design Crowd представили, как бы выглядели знаменитые картины, если бы их главными героями были животные.

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