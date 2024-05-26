В возрасте 95 лет скончался композитор и автор песен Disney Ричард Шерман

Global Look Press/ImagePressAgency/face to face В американском городе Беверли-Хиллз в возрасте 95 лет умер композитор и поэт-песенник Ричард Шерман, написавший множество композиций для фильмов и мультфильмов студии Disney.
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