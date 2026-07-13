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TRENDYMEN

39 731 подписчик

5 культовых мопедов СССР. О них мечтали все, девушки на них заглядывались

5 культовых мопедов СССР. О них мечтали все, девушки на них заглядывались

В 1980-х и 1990-х годах собственная двухколесная техника была пределом мечтаний для любого советского подростка.

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Комментарии
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виталий панов
Автор забыл мопед Рига-17.Две скорости,на второй до 60 км/час.Вот этот был мечта каждого!
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4 н.
НИКОЛАЙ ЕРШОВ
А Верховины не было что ли? Ригу предпочитали в деревнях и сёлах. Верховину -- в городах.☺
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4 н.
Jp
Jura pilot
Когда дорос до мопеда то купил мотороллер Вятка ВП-150.  😉   Три  передачи, пять с половиной лошадей и полноценное место для пассажирки.  Вибро стул?  Так то что надо. То то комсомолки такие покладистые становились. 😃
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4 н.