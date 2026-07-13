5 культовых мопедов СССР. О них мечтали все, девушки на них заглядывались

А Верховины не было что ли? Ригу предпочитали в деревнях и сёлах. Верховину -- в городах.☺

Jp

Jura pilot

Когда дорос до мопеда то купил мотороллер Вятка ВП-150. 😉 Три передачи, пять с половиной лошадей и полноценное место для пассажирки. Вибро стул? Так то что надо. То то комсомолки такие покладистые становились. 😃