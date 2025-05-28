Нигерия расширяет ЖД-колею до европейской, Эфиопия хочет дружить с РФ. Страны в разных концах Африки совершенствуют логистические цепочки по-разному

Начались контейнерные перевозки по железной дороге с европейской колеёй (1435 мм), которая связала крупный город Ибадан на юго-западе Нигерии с Апапа, главным морским портом страны в пригороде столицы Лагоса.
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