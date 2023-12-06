В Туле нашли уникальный топорик-чекан эпохи Смутного времени

Топорик-чекан – уникальное оружие эпохи Смутного времени – впервые обнаружили на территории России. Артефакт нашли в районе Платоновского парка Тулы и передали его музею-заповеднику "Куликово поле", сообщает "РИА Новости".
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