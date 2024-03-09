МИД Британии: Лондон готов помочь ФРГ с поставками Taurus Украине

Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Bihlmayer Великобритания готова помочь Германии с возможными поставками Украине немецких крылатых ракет Taurus, заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии