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МИД Британии: Лондон готов помочь ФРГ с поставками Taurus Украине

МИД Британии: Лондон готов помочь ФРГ с поставками Taurus Украине

Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Bihlmayer Великобритания готова помочь Германии с возможными поставками Украине немецких крылатых ракет Taurus, заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

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