❗️⚡️Штурмовые ротно-тактические подразделения 132-й мотострелковой бригады СВ России достигли значительного успеха в ходе продвижения на Дзержинском операционном направлении.
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❗️⚡️Штурмовые ротно-тактические подразделения 132-й мотострелковой бригады СВ России достигли значительного успеха в ходе продвижения на Дзержинском операционном направлении.