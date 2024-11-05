Митрополит Артемий совершил Великое освящение храма в честь Царственных Страстотерпцев в Хабаровске

В Хабаровске прошел торжественный день памяти Казанской иконы Божией Матери, который ознаменовался Великим освящением храма в честь Царственных Страстотерпцев Петропавловского монастыря на Центральном городском кладбище.
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