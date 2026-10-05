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ЦСКА хочет подписать Пруцева зимой. Хавбек «Спартака» доволен своим положением при Карседо и не намерен менять клуб (Иван Карпов)

Полузащитник « Спартака » Данил Пруцев может перейти в ЦСКА , сообщает инсайдер Иван Карпов . Армейцы изучают возможность трансфера 26-летнего хавбека предстоящей зимой.

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